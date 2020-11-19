Проведена беседа глав Туркменистана и Катара

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом Бин Хамад Аль-Тани.

В ходе беседы главы двух государств обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, здравоохранения и других.

Туркменский лидер также пригласил эмира посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время.

ИП "ТУРКМЕНинформ"