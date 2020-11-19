Главы МИД Туркменистана и Швеции провели переговоры

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

В ходе беседы главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования, культуры, защиты прав человека, технологий и инноваций, взаимодействия в рамках ОБСЕ и ЕС.

ИП "ТУРКМЕНинформ"