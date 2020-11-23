Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и ООН

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 ноября в МИД Туркменистана была проведена видеоконференция между представителями министерств и ведомств Центральных служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Туркменистана и главами профильных агентств ООН.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничествав сфере снижения рисков бедствий и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, хода реализации достигнутых ранее договоренностей и перспектив взаимодействия на наступающий год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"