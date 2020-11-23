Правительство Туркменистана провело расширенное заседание

АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухммедов провел заседание Кабинета Министров страны в расширенном составе с участием глав администраций регионов и Ашхабада.

На повестку дня мероприятия было вынесено рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики, прежде всего, сельского хозяйства, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, строительства объектов социального и экономического назначения, реализации внешнеполитического курса страны.

По итогам заседания глава государства утвердил проекты постановления "О закупке химических средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей" и Распоряжения о выделении земельных участков в пользование предприятиям и организациям, частным товаропроизводителям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"