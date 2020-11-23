В МВД Туркменистана проведено выездное заседание Государственного совета безопасности

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности в здании ведомства внутренних дел.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады руководителей силовых ведомств о положении дел во вверенных им структурах, а также туркменский лидер провел торжественную церемонию ввода в строй жилого комплекса Министерства внутренних дел Туркменистана имени Мяликгулы Бердымухамедова (отца главы государства) в северной части Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"