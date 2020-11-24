Обсуждены вопросы туркмено-афганского сотрудничества в водохозяйственной сфере

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Государственном комитете водного хозяйства Туркменистана в формате видеоконференции было проведено 4-е заседание Координационной комиссии по водохозяйственным вопросам между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан, в котором приняли участие представители ведомств водного хозяйства и пограничных служб обеих стран.

Мероприятие было посвящено вопросам эффективного использования трансграничных вод рек Амударья, Мургаб и Теджен на основе норм и принципов международного права и взаимного учета интересов сторон.

ИП "ТУРКМЕНинформ"