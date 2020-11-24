Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Южной Кореи

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября в МИД Туркменистана в режиме видеоконференции было проведено очередное заседание межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Переговоры были посвящены вопросам развития сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования, культуры и спорта, бизнеса, промышленности, ТЭК, информационных и цифровых технологий, транспорта, связи, дорожного строительства, судостроения, текстильной индустрии, водного и лесного хозяйства, здравоохранения, архитектуры, городского планирования, сейсмологии.

По итогам заседания был подписан Меморандум о взаимопонимании между Балканским заводом судостроения и ремонта и Корейским Институтом морского оборудования (КОМЕРИ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"