Туркменский лидер принял нового посла Японии

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Ямамото Хироюки.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, промышленности, строительства, .высоких технологий, энергетики, транспорта и связи, науки, образования и культуры.

С августа 2016 по октябрь текущего года послом Японии в Ашхабаде являлся Кацумата Такахико.

ИП "ТУРКМЕНинформ"