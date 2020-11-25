Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Малайзии

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября в МИД Туркменистана были организованы онлайн-переговоры между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и главой МИД Малайзии Шри Хишамуддин Тун Хуссейном.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, энергетики, цифровых технологий, здравоохранения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"