Глава МИД Туркменистана принял участие в форуме "Центральная Азия-Корея"

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов принял онлайн-участие в прошедшем в Сеуле 13-м Форуме сотрудничества "Центральная Азия-Корея", который был посвящен вопросам дальнейшего развития сотрудничества стран региона.

Основными направлениями развития сотрудничества были названы политика, экономика и торговля, инвестиции, здравоохранение и борьба с коронавирусом, наука, образование, подготовка кадров, стандартизация и экология.

По итогам заседания участники приняли Совместное заявление 13-го Форума сотрудничества "Центральная Азия-Корея" и План действий Секретариата Форума на 2021 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"