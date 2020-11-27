Туркменистан и Россия провели очередное заседание межправительственной комиссии

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября сопредседатели межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству - заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук - провели встречу в формате видеоконференции.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах финансов, промышленности, геологии и других.

По итогам встреча был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве в сфере электроэнергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"