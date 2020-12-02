МИД Туркменистана и Беларуси провели консультации

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября в МИД Туркменистана в онлайн-режиме были проведены политические консультации с ведомством иностранных дел Республики Беларусь на уровне заместителей министров.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение текущего состояния и перспектив развития туркмено-белорусского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества и здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"