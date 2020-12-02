Проведен разговор глав Туркменистана и ИРА

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, транспорта и связи, здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"