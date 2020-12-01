Туркменский лидер заслушал отчеты о положении дел в велаятах

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел цифровое рабочее совещание с главами администраций регионов и столицы, а также рядом членов правительства и ответственных руководителей, которые представили главе государства отчеты о ходе социально-экономического развития субъектов страны.

Основными пунктами повестки дня стали вопросы подготовки служб ЖКХ к зимнему отопительному сезону, организации новогодних празднеств, строительства объектов социального и экономического назначения.

По итогам совещания глава государства подписал постановление об утверждении объема специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения, в соответствии с которым предлагается предоставить производителям земельные участки в пользование сроком на 99 лет для выращивания на 70 процентах предусмотренных площадей на договорной основе пшеницы, хлопка и иных сельхозкультур, включенных в государственный заказ, а оставшиеся земли могут быть засеяны другими культурами для проведения научно обоснованного севооборота.

ИП "ТУРКМЕНинформ"