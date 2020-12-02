Обсуждены ключевые вопросы работы ТЭК

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями, ответственными за развитие нефтегазовой сферы страны.

В ходе онлайн-встречи были заслушаны отчеты о предпринимаемых мерах по увеличению объемов добычи углеводородов, использованию новейших достижений науки, развитию экспорта и сотрудничества с зарубежными партнерами, ходе реализации международных проектов, таких как газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"