МИД Туркменистана посетил посол Ирана

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря ведомство иностранных дел Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Гулам Аббас Арбаб Халес.

В ходе визита глава МИД Рашид Мередов вручил послу письмо-соболезнование на имя министра иностранных дел Ирана в связи с гибелью иранского ученого, руководителя Организации по исследованиям и инновациям при Министерстве обороны Ирана Мохсена Фахризаде в результате совершенного на него покушения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"