Туркменский лидер аккредитовал нового посла Италии

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии Лучано Галли.

После церемонии вручения верительных грамот стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, коневодства, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

Лучано Галли прибыл в Ашхабад в ноябре, чтобы сменить в должности Диего Унгаро, который работал в Ашхабаде с апреля 2017 по август текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"