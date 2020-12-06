Туркменский лидер аккредитовал нового посла Италии

Туркменский лидер аккредитовал нового посла Италии04.12.2020 11:22
АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии Лучано Галли.
После церемонии вручения верительных грамот стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, коневодства, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.
Лучано Галли прибыл в Ашхабад в ноябре, чтобы сменить в должности Диего Унгаро, который работал в Ашхабаде с апреля 2017 по август текущего года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"