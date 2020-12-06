Южная Корея сменит посла в Туркменистане

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Чин Ки Хун.

В ходе встречи с главой ведомства Рашидом Мередовым посол сообщил о завершении своего пребывания в должности (с января 2018 года), а также стороны обсудили ключевые вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"