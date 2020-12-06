Глава МИД Туркменистана принял участие в министерской встрече ОБСЕ

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшем в режиме онлайн 27-м заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов обеспечения региональной безопасности, защиты прав человека, взаимодействия политическому, экономическому, экологическому и гуманитарному направлениям, борьбы с коронавирусом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"