Кабинет Министров Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел онлайн-заседание правительства, на котором были подведены промежуточные итоги социально-экономического развития страны за истекший период текущего года.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел во всех отраслях национальной экономики в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, а также глава государства утвердил Концепцию совершенствования преподавания предметов по естественным и точным наукам и План мероприятий по ее реализации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"