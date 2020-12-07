Туркменский лидер подписал ряд постановлений

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд документов, касающихся деятельности МИД и реализации внешнеполитического курса страны.

В частности, глава государства подписал постановление, утвердив смету расходов Министерства иностранных дел, а также на содержание диппредставительств и консульских учреждений в зарубежных странах на 2021 год.

Также были подписаны постановления о преобразовании Консульства Туркменистана в Исламской Республике Афганистан (г. Герат) в Генеральное консульство Туркменистана в Исламской Республике Афганистан (г. Герат) и Консульства Туркменистана в Исламской Республике Афганистан (г. Мазари-Шариф) в Генеральное консульство Туркменистана в Исламской Республике Афганистан (г. Мазари-Шариф).

Кроме того, было утверждено положение о работе туркменской стороны совместных межправительственных комиссий по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, созданных между Туркменистаном и иностранными государствами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"