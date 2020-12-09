Новый посол Афганистана прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря руководитель внешнеполитческого ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в стану для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан Хан Вали Ханом Башармалом.

В ходе встречи министр и посол обсудили актуальные вопросы развития туркмено-афганских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и инфраструктуры, здравоохранения.

С октября 2019 доо октября текущего года послом ИРА в Туркменистане являлся Наджибуллах Аликхил.

ИП "ТУРКМЕНинформ"