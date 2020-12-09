Операция «Мехр-3»: Узбекистан вывез из Сирии женщин и детей

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". По поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 8 декабря с.г. 98 граждан Узбекистана, в т.ч. 73 ребенка, возвращены на Родину из Сирии, сообщает УЗИНФОРМ.



Данное мероприятие является продолжением ранее проведенных гуманитарных миссий «Мехр-1» и «Мехр-2» по вывозу из зон вооруженных конфликтов женщин и детей. Так, в 2019 году в рамках этих операций из Сирии и Ирака в Узбекистан были вывезены 220 узбекских женщин и детей.



Всем этим людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, пережившим тяжелый жизненный период, оказывается медицинская, психологическая и моральная помощь, что поможет их вернуть к мирной жизни и интегрировать в общество. После прохождения курса реабилитации на базе оздоровительных учреждений им также будут предоставлены различные социальные программы и льготы, они были трудоустроены и обеспечены жильем, а дети размещены в детские сады и школы.



По данным ООН, всего в лагерях «Аль-Холь» и «Рож» находятся свыше 60 тыс. местных террористов и иностранных боевиков, а также более 10 тыс. женщин и детей, большинству из которых до 12 лет. Женщины и дети в силу различных обстоятельств оказались с ними, вышли за них замуж и родили детей. Это гуманитарная проблема и проблема предотвращения терроризма, за разрешение которой государство-участник ООН несет ответственность, в том числе перед своими гражданами. В этом контексте ответственность означает возвращение этих людей на Родину, организацию их реабилитации

и реинтеграции в общество.



По мнению компетентных экспертов ООН, Узбекистан – одно из немногих государств мира, которое занимается вывозом из зон боевых действий своих граждан, в первую очередь, женщин и детей. При этом Ташкент на деле демонстрирует, что каждое государство-член ООН несет ответственность за судьбу своих граждан, где бы они ни были. И опыт республики является хорошим примером для подражания многим другим странам, большинство которых даже не задумывается об этом и не планирует организовать вывоз своих граждан из «горячих точек».

ИП "ТУРКМЕНинформ"