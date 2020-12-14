Обсуждены вопросы сотрудничества стран Центральной Азии, Афганистана и Китая

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря заместитель главы ведомства внешней политики Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в прошедшей в формате видеоконференции встрече сотрудничества "Центральная Азия + Исламская Республика Афганистан + Китайская Народная Республика" на уровне заместителей руководителей МИД стран-участниц диалога.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, борьбы с коронавирусом, транспорта и коммуникаций, обеспечения безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"