Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече с коллегами по СНГ

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшем в формате онлайн под председательством Узбекистана заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

Мероприятие было организовано с целью подведения итогов работы СНГ в уходящем году, задач по дальнейшему развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, экологии и других.

По итогам встречи был согласован ряд совместных документов, включая проекты Совместного заявления глав государств-участников СНГ по случаю 75-й годовщины образования ООН и Совместного заявления глав государств-участников о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности; План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2021 год; а также Решение об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"