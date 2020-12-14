Туркменский лидер поздравил зарубежных коллег

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Эмиру Государства Катар Шейху Тамим Бин Хамад Аль-Тани, Королю Бахрейна Хамаду Бин Иса Аль Халифу, Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву и первому Президенту Республики Казахстан – Ёлбасы Нурсултану Назарбаеву.

В посланиях содержались поздравления по случаю отмечаемых в этих странах национальных праздников, пожелания мира, прогресса и процветания народам дружественных государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"