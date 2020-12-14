В Туркменистане отметили юбилей статуса постоянного нейтралитета страны

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественную церемонию возложения цветов к Монументу нейтралитета.

Церемония была приурочена к 25-й годовщине со дня принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета, который предполагает отказ страны от вступления в какие-либо военные блоки или союзы.

В мероприятии также приняли участие официальные лица и представители общественности страны.

В честь юбилейной даты глава государства объявил амнистию для 2078 осужденных граждан и 4 иностранных граждан, а также подписал документы о принятии в гражданство страны 2 тысяч 580 человек, постоянно проживающих в Туркменистане и являющихся представителями 19 национальностей.

Кроме того, туркменский лидер подписал указы о награждении юбилейными медалями "Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna" и орденом "Bitaraplyk" ряда руководителей военных и правоохранительных органов, членов руководящего аппарата страны и иностранных граждан, которые внесли весомый вклад в реализацию политики нейтралитета независимого Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"