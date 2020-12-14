Туркменский лидер поздравил нефтяников

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам сферы ТЭК страны с поздравлениями по случаю отмечаемого в этот день Дня работников нефтегазовой промышленности и геологии.

В обращении говорится:

"Уважаемые нефтяники, газовики и геологи!



Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии! Ваш профессиональный праздник совпал с широко и торжественно отмечаемым 25-летием постоянного нейтралитета в году, девиз которого "Туркменистан – родина Нейтралитета"! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в вашей работе, призванной укрепить национальную экономику Отчизны и существенно повысить уровень жизни туркменистанцев!



Обладая огромными запасами природных ресурсов, Туркменистан пользуется большим авторитетом в мире как крупный производитель энергоресурсов и надежный партнер. Национальные природные богатства мы используем не только в интересах своего народа, но и во имя благополучной жизни и светлого будущего всего человечества. Примером тому служат осуществляемые нами в нефтегазовом комплексе крупные проекты, среди которых особый интерес в мире вызывает строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. В дальнейшем реализация в ТЭК новых проектов регионального и мирового масштаба станет одним из приоритетов политики нашего государства.



Уважаемые работники нефтегазового комплекса!



Мы воплотили в жизнь ряд проектов по диверсификации нефтегазового комплекса, обогащению его структуры за счет создания новых современных производств. Программную работу в этом направлении мы будем продолжать и впредь.



Примечательно, что в настоящее время на территории нашей страны открыты новые, перспективные, богатые месторождения нефти и газа, введены в эксплуатацию газохимические комплексы по производству пользующейся большим спросом на мировых рынках необходимой и конкурентоспособной продукции.



Помимо того, в ближайшем будущем планируется строительство еще нескольких новых газохимических комплексов по глубокой переработке природного газа. Это создаст благоприятные условия для значительного увеличения объемов производства, ассортимента продукции и развития отрасли путем комплексной диверсификации.



Дорогие трудолюбивые работники нефтегазовой и геологической отраслей!



"Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы", а также "Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года" предусмотрены первоочередные меры по повышению уровня производства. Это позволит обеспечить энергетическую безопасность нашей страны в глобальном и региональном измерениях, ее стабильный экономический прогресс.



Сегодня, в век стремительного развития науки и техники, растет и потребление сырой нефти и нефтепродуктов. В связи с этим развитию нефтехимической отрасли страны мы уделяем особое внимание.



В числе основных наших целей – развитие данного направления, эффективное использование богатых углеводородных ресурсов, увеличение объемов переработки и экспорта энергоресурсов.



Ведущиеся нами работы являются наглядным свидетельством успешной реализации политики по диверсификации экономики, индустриализации страны.



Уверен, что трудолюбивые туркменские нефтяники, газовики и геологи с честью выполнят все поставленные перед ними задачи и запланированные работы.



Уважаемые нефтяники, газовики и геологи независимого нейтрального Туркменистана!



Еще раз от всей души поздравляю вас с Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии! Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в вашей работе по развитию нефтегазовой промышленности и укреплению экономического потенциала Туркменистана! ".

ИП "ТУРКМЕНинформ"