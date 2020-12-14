Бердимырат Реджепов назначен послом в Польше, Дании и Испании

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Бердимырата Реджепова Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Испания, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Польша и Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Дания.

Бердымурат Реджепов, который в настоящее время также является послом в Федеративной Республике Германия, ранее работал послом в Италии, Израиле, Испании, Греции и являлся Постоянным представителем Туркменистана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Решение о его назначении в ФРГ было проведено главой государства в январе текущего года, а 19 февраля он вручил в Берлине свои верительные грамоты Федеральному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

На посту главы дипмиссии Туркменистана в Федеративной Республике Германия он сменил в должности Тойлы Атаева (одновременно он также являлся послом в Польше и Дании), который был назначен послом Туркменистана в Украине.

ИП "ТУРКМЕНинформ"