Глава Туркменистана провел рабочее онлайн-совещание

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание в цифровом формате с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей, которое было посвящено вопросам социально-экономического развития регионов.

Но повестку дня было вынесено обсуждение вопросов организации новогодних празднеств, хода строительства объектов различного назначения, текущего положения дел в сельском хозяйстве, развития промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"