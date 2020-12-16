Туркменский лидер аккредитовал посла Афганистана

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан Ханом Вали Ханом Башармалом.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

С октября 2019 до октября текущего года послом ИРА в Туркменистане являлся Наджибуллах Аликхил.

ИП "ТУРКМЕНинформ"