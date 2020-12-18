МИД Туркменистана посетил глава представительства ЕБРР

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря в ведомстве внешней политики Туркменистана была организована встреча министра финансов и экономики Мухамметгельды Сердарова, представителей МИД, Центрального банка и ряда профильных ведомств с руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития в Ашхабаде Фатихом Туркменоглу.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, ход реализации совместных проектов в области развития частного сектора, укрепления финансовой базы государственных и частных учреждений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"