МИД Туркменистана посетил глава представительства ЕБРР

МИД Туркменистана посетил глава представительства ЕБРР17.12.2020 11:50
АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря в ведомстве внешней политики Туркменистана была организована встреча министра финансов и экономики Мухамметгельды Сердарова, представителей МИД, Центрального банка и ряда профильных ведомств с руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития в Ашхабаде Фатихом Туркменоглу.
В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, ход реализации совместных проектов в области развития частного сектора, укрепления финансовой базы государственных и частных учреждений.
ИП "ТУРКМЕНинформ"