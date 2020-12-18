Туркменистан и США провели политические консультации

Туркменистан и США провели политические консультации18.12.2020 11:05
АШХАБАД, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 декабря завершили работу трехдневные политические консультации между Министерством иностранных дел Туркменистана и Государственным департаментом США, которые проходили в формате видеоконференции.
В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы углубления взаимодействия двух стран в сферах обеспечения безопасности, защиты прав и свобод человека, торговли и экономики, науки, образования, культуры, бизнеса, промышленности, технологий, инвестиций, экологии и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"