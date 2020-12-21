Туркменский лидер принял участие в саммите СНГ

АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял онлайн-участие в прошедшем в формате видеоконференции под председательством Узбекистана совещании глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, которое было посвящено подведению итогов уходящего года и обсуждению перспектив дальнейшего развития сотрудничества стран региона по приоритетным направлениям.

В саммите также приняли участие Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, и.о. Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов, Президент Республики Молдова Игорь Додон, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный директор СНГ Сергей Лебедев.

В ходе совещания глава Туркменистана привлек внимание к необходимости восстановления роли международного права и Устава ООН, укрепление культуры мира и доверия в международных делах.

По итогам саммита были приняты Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, подписан ряд документов о сотрудничестве в различных областях. Также была утверждена инициатива об объявлении 2022 года в СНГ Годом народного творчества и культурного наследия.

Эстафета председательства в СНГ на 2021 год была передана Беларуси.

ИП "ТУРКМЕНинформ"