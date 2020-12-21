Речь Президента Туркменистана на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедшем в формате видеоконференции под председательством Узбекистана совещании глав стран-участниц Содружества Независимых Государств.

В выступлении туркменского лидера на саммите говорилось:

"Уважаемый Шавкат Миромонович!

Уважаемые главы государств!



Прежде всего, позвольте выразить признательность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву за организацию нынешнего заседания. Хотел бы отметить его большой личный вклад в успешное председательство Узбекистана в Содружестве Независимых Государств в 2020 году.



По традиции в конце года мы подводим итоги нашей совместной деятельности в рамках СНГ, обмениваемся мнениями о работе в предстоящий период.



В первую очередь, нужно сказать, что, несмотря на известные объективные трудности, странам СНГ удалось провести большинство из запланированных совместных мероприятий. Состоялись заседания Советов глав правительств, министров иностранных дел, Экономического совета, в ходе которых обсуждались стратегические направления нашего взаимодействия в различных сферах и принимались важные документы.



Среди них я особо выделил бы Стратегию экономического развития СНГ до 2030 года. Оцениваем этот документ как своевременный и актуальный, отмечаем его конкретику, ясность прописанных в нем целей и задач на долгосрочную перспективу. Готовы к совместной работе по их выполнению.



Здесь необходимо подчеркнуть, что вышеназванная Стратегия основана на принципах Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, принятой на заседании Совета глав государств в Ашхабаде в октябре прошлого года.



С удовлетворением отмечаем, что среди приоритетов экономического партнерства стран Содружества выделены такие направления, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии. Это те сферы, где нам есть, что предложить друг другу, а также партнерам за пределами СНГ.



В целом, Туркменистан выступает за придание нашему сотрудничеству нового качества, переход к долгосрочному системному взаимодействию. Мы убеждены, что сегодняшний потенциал СНГ позволяет говорить о возможностях реализации значимых проектов в указанных перспективных отраслях.



При этом территории стран СНГ могут стать магистральными путями экономического взаимодействия на континенте, в широком смысле – соединяющими звеньями по линии Европа-Азия.



В этом контексте подчеркиваем важность продвижения экономических интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирования в наши совместные проекты сопредельных стран и соседних регионов. В первую очередь, это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций.



В частности, видим большие возможности сотрудничества по этим направлениям в Каспийском регионе, создания здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода к Мировому океану.



Предлагаем рассмотреть в этой связи перспективы использования Международного морского порта города Туркменбаши, а также современного торгового флота Туркменистана.



В прошлом году в ходе Первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши были заложены концептуальные основы многостороннего сотрудничества на Каспии, намечены конкретные шаги по приданию ему долгосрочного характера.



Заинтересованность к участию в нем проявляют многие государства, крупные зарубежные компании. Считаем, что каспийское направление должно занять надлежащее место в планах Содружества, рассматриваться как зона приоритетного экономического партнерства.



Уважаемые главы государств!



Уходящий год прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией, став серьезным испытанием для наших систем здравоохранения.



Считаю необходимым подчеркнуть, что в этих сложных условиях государства СНГ смогли оперативно наладить каналы взаимодействия по линии медицинских, санитарных, таможенных и других служб, проявив высокую ответственность, солидарность и взаимную поддержку перед лицом нового вызова.



Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за большой личный вклад в решение этой всеобщей проблемы, что приумножило авторитет российского лидера на международной арене.



Убежден, что этими принципами мы должны руководствоваться в предстоящий период борьбы с пандемией и преодоления ее последствий. Рассчитываем в этом плане на предметное рассмотрение предложенных Туркменистаном в ООН конкретных мер по налаживанию механизмов научно-медицинского сотрудничества, созданию международных специализированных центров, в которых разрабатывались бы новейшие методики и практики противодействия опасным вирусным инфекциям.



Полагаю, что страны СНГ могли бы взять на себя инициативную роль в этой работе, подать пример эффективной кооперации, обмена опытом, совместных разработок в области медицины.



В целом, Туркменистан убежден в необходимости более тесного взаимодействия и консолидации усилий стран СНГ на мировой арене, в крупнейших международных структурах, прежде всего, в Организации Объединенных Наций.



Считаем, что сегодня, на фоне непростых явлений в мировой политике, страны Содружества могли бы внести заметный вклад в стабилизацию обстановки, восстановление и укрепление роли международного права и Устава ООН, оказать содействие в создании атмосферы доверия и предсказуемости в отношениях между государствами.



Считаем важным в этой связи принятие совместного Заявления глав государств-участников СНГ в связи в 75-летней годовщиной создания Организации Объединенных Наций.



Как известно, по инициативе Туркменистана 2021 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Рассматриваем это решение как хороший повод для возобновления серьезного, ответственного диалога по вопросам современного мироустройства и международных отношений.



Предлагаем вместе подумать над тем, чтобы наполнить его практическим и конкретным содержанием.



В этом контексте в Ашхабаде в следующем году планируется проведение Международной конференции высокого уровня, посвященной вопросам укрепления мира, безопасности, обеспечения устойчивого развития.



Приглашаю вас принять участие в этом Форуме!



Несколько дней назад Туркменистан отметил знаменательную дату в своей современной истории – 25-летие международного признания статуса постоянного нейтралитета.



Я хотел бы, пользуясь этой возможностью, искренне поблагодарить глав государств, направивших поздравления в адрес Туркменистана и его народа. Такая позиция является для нас большой поддержкой и стимулом для развития международного сотрудничества на принципах добрососедства и миролюбия, подтверждает верность избранного внешнеполитического курса Туркменистана, его соответствия долгосрочным интересам и целям Содружества Независимых Государств.



В этой связи считаем полезным продолжение практики взаимной поддержки в Генеральной Ассамблее ООН. В ходе ее нынешней сессии Туркменистан выдвинул ряд инициатив, нацеленных на укрепление роли превентивной дипломатии и реализацию принципов нейтралитета при решении международных вопросов.



Мы признательны тем странам Содружества, которые присоединились к инициативе Туркменистана по созданию в ООН Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития – высоко ценим их позицию.



Уважаемые главы государств!



Туркменистан убежден в наличии у СНГ большого потенциала в экономическом и социальном развитии, гуманитарном и культурном сотрудничестве, в позитивном влиянии на региональные и глобальные процессы. Содружество доказывает свою жизнеспособность, умение ответственно справляться с вызовами и угрозами, свою востребованность как важный инструмент межгосударственного диалога.



Наша страна твердо настроена на продолжение тесного взаимодействия в рамках СНГ, активное участие в реализации положений подписанных документов.



Заканчивая свое выступление, хотел бы выразить признательность Узбекистану за умелое председательство в СНГ в 2020 году и пожелать успехов Республике Беларусь, которая принимает председательство в следующем году.



Также адресую слова благодарности руководителю Исполнительного комитета – Исполнительному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за эффективную координацию нашей работы и вклад в успешное проведение нынешнего заседания.



Позвольте поздравить вас, уважаемые участники, с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и успехов, а в вашем лице народам государств Содружества – мира, благополучия и процветания".

ИП "ТУРКМЕНинформ"