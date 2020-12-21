Туркменистан увеличит экспорт электроэнергии в Афганистан

АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о заключении дополнительных соглашений к контрактам по поставкам электроэнергии в Исламскую Республику Афганистан.

Документ был подписан в рамках реализации существующего соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в электроэнергетической отрасли и Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013-2020 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"