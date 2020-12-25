Туркменский лидер провел беседу с главой Узбекистана

АШХАБАД, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития туркмено-узбекских отношений по всему спектру направлений, итогов председательства в 2020 году Узбекистана в СНГ, реализации намеченных в ходе недавнего саммита СНГ инициатив и предложений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"