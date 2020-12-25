Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителем JBIC

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с главой Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаши Маэда.

Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества Туркменистана и Японии в сферах ТЭК, промышленности, инвестиций, транспорта и связи, сельского хозяйства, экономики, инфраструктуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"