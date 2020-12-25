Президент Туркменистана провел встречу с руководителями сферы культуры

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн рабочее совещание с членами правительства и ответственными руководителями, курирующими сферу культуры и СМИ страны.

В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования деятельности средств массовой информации, развитию сферы культуры и искусства, подготовки мероприятий в честь празднования 30-летнего юбилея независимости Туркменистана, в рамках реализации Государственной программы по развитию сферы культуры в Туркменистане на 2019-2025 годы, итоги работы в уходящем году и задачи на наступающий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"