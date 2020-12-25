Глава Туркменистана провел кадровые перестановки в руководстве сферы культуры

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". На текущей неделе Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд перестановок в кадровом составе руководства сферы культуры страны.

В частности, по состоянию здоровья был освобожден от должности генеральный директор Государственного цирка страны Аннамухаммет Иламанов, вместо него был назначен Сердар Гурбангулыев.

От временного исполнения обязанностей директора телерадиоканала "Türkmen owazy" Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии был освобожден Арслан Ашыров, новым руководителем канала был назначен Кервен Айдогдыев.

Главным руководителем Туркменского государственного кукольного театра был назначен Довран Адыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"