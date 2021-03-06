Глава Туркменистана заслушал доклады руководителей сферы строительства

АШХАБАД, 5 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее онлайн-совещание с членами правительства и ответственными руководителями, курирующими строительство и строительную промышленность и смежные с ними сферы народного хозяйства.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты о показателях работы отрасли за истекший год, поставленных задачах на наступивший, предпринимаемых мерах по совершенствованию работы предприятий сферы, внедрению современных технологий и оборудования, цифровизации системы управления отрасли, ходе строительства объектов различного назначения в столице и велаятах, а также глава государства дал ряд поручений по устранению указанных им недочетов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"