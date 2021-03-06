Делегация Туркменистана вернулась из ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 февраля делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым завершила трехдневный рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, предпринятый с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, делегация провела встречи в правительстве ОАЭ, в том числе, заместителем премьер-министра и министром по президентским делам Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном, министром иностранных дел и международного сотрудничества шейхом Абдуллой бин Зайед Аль Нахайяном, а также генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Саифом Аль Суваиди и посетила Международное агентство возобновляемых источников энергии (IRENA).

По результатам переговоров были подписаны:

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби (касательно финансирования проектов в Туркменистане);

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби (касательно создания инвестиционных компаний);

Меморандум о взаимопонимании относительно финансирования потенциальных проектов в Туркменистане между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана, действующим от имени правительства Туркменистана, и Фондом развития Абу-Даби.

ИП "ТУРКМЕНинформ"