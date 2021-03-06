Проведено совещание с руководителями сферы транспорта и связи

АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее онлайн-совещание с членами правительства и руководителями, ответственными за транспортно-коммуникационный комплекс.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты о текущем положении дел в отрасли, принимаемых мерах по совершенствованию работы сферы на фоне спада в мировой экономике и эпидемиологической ситуации, озвучены показатели деятельности предприятий за истекший год и задачи по работе на наступивший, а также глава государства указал на ряд выявленных в работе сектора недостатков и дал поручения по их устранению.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки были объявлены строгие выговоры председателю агентства "Türkmendeňizderýaýollary" А.Хайытмурадову, председателю агентства "Türkmenhowaýollary" Д.Сабурову, заместителю Председателя Кабинета Министров Б.Овезову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"