Туркменистан посетила делегация движения "Талибан"

АШХАБАД, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с визитом в страну делегация политического офиса движения "Талибан".

Встреча была посвящена вопросам реализации проектов по восстановлению инфраструктуры и экономики Афганистана, которые осуществляет Туркменистан, в том числе, строительства газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия", линии высоковольтной электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту "Туркменистан-Афганистан-Пакистан", а также железных дорог, соединяющих Туркменистан с Афганистаном.

ИП "ТУРКМЕНинформ"