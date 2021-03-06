Глава государства заслушал отчеты руководителей гуманитарной сферы

АШХАБАД, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее онлайн-совещание с руководителями сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, а также общественных организаций страны.

Заседание было посвящено освещению текущего положения дел и актуальных аспектов дальнейшего совершенствования работы учреждений и организаций отрасли, проводимой работы по исправлению имеющихся недочетов, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, исполнения государственной программы Международного года мира и доверия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"