Президент провел совещание по вопросам реализации внешнеполитического курса страны

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее онлайн-совещание по вопросам реализации внешнеполитического курса страны с членами правительства и руководителями профильных структур и вузов.

В ходе встречи были рассмотрены приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с зарубежными странами и международными организациями и структурами, в соответствии со статусом постоянного нейтралитета страны и объявленной на 2021 год программой Международного года мира и доверия, а также были заслушаны доклады о работе МИД за истекший год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"