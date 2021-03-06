Обсуждены вопросы развития банковско-финансового сектора

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн рабочее совещание с членами правительства и руководителями, ответственными за работу экономического и финансово-банковского комплекса национальной экономики.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады о текущем положении дел в сферах экономики и торговли, банков и финансов, страхования, статистики, труда и социальной защиты населения, итогах работы профильных структур в 2020 году, освещены задачи по дальнейшей работе с учетом мирового снижения экономических показателей на фоне эпидемиологической ситуации, внедрением современных технологий и углублению сотрудничества с зарубежными и международными банковско-финансовыми организациями.

Также глава государства указал на ряд выявленных в работе сектора недостатков и дал поручения по их устранению.

За допущенные в работе недостатки Президент объявил строгие выговоры с последним предупреждением об их исправлении в кратчайшие сроки министру финансов и экономики М.Сердарову, председателю Центрального банка М.Аннадурдыеву, председателям Государственных коммерческих банков "Туркменистан" и "Туркменбаши" М.Хаджыеву и Дж.Джумагылыджову.

Строгий выговор был также объявлен председателю Государственного банка внешнеэкономической деятельности Р.Джепбарову, председателю Государственного банка развития С.Байрамову, председателю Государственного коммерческого банка "Дайханбанк" С.Аганиязову, председателям правления акционерных коммерческих банков "Халкбанк" и "Сенагат" М.Арабову и Т.Тачмухаммедову.

Кроме того, Президент Туркменистана объявил выговор председателю правления акционерного коммерческого банка "Рысгал" С.Гурбандурдыеву и вице-премьеру Г.Мушшикову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"