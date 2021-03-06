Проведено совместное заседание правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана

АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел в режиме онлайн расширенное совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности Туркменистана, на которое также были приглашены главы администраций велаятов и Ашхабада, представители общественных организаций.

Заседание было организовано с целью обобщения итогов проведенных ранее отраслевых рабочих совещаний по рассмотрению показателей развития различных сфер национальной экономики за истекший год.

Далее глава государства сообщил о том, что в структуру аппарата правительства вводится новая должность - заместителя Председателя Кабинета Министров по вопросам внедрения цифровой системы и технологий в органы государственного управления и общественных организациях, в сферы образования и здравоохранения, финансово-экономический комплекс. На эту должность был назначен Сердар Бердымухаммедов.

Он также будет являться членом Государственного совета безопасности и председателем Высшей контрольной палаты и курировать работу создаваемой на базе Министерства строительства и архитектуры Службы единого заказчика, которая в целях повышения эффективности выделяемых из Госбюджета капиталовложений будет выполнять функции государственного заказчика и застройщика напрямую, либо с привлечением других сторон, а также осуществлять работу технического заказчика и контроль за строительством.

Ранее Сердар Бердымухаммедов занимал должность министра промышленности и строительного производства, теперь этот пост займет его прежний заместитель Б.Аннамаммедов.

От временного исполнения обязанностей председателя и заместителя председателя Высшей контрольной палаты также был освобожден Р. Чарыгулыев.

На должность заместителя председателя Высшей контрольной палаты был переведен прежний заместитель Генерального прокурора Д.Ташлиев.

В тот же день глава государства прозвел и другие кадровые перестановки и назначения.

Так, за допущенные в работе серьезные недостатки был уволен вице-премьер по вопросам развития нефтегазового комплекса М.Мередов. Этот пост занял прежний ректор Международного университета нефти и газа Ш.Абдрахманов (теперь вуз возглавил прежний ректор Туркменского государственного строительно-архитектурного института Б.Атаманов).

Новым ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института стал его прежний проректор П.Оразов.

Также было объявлено о выходе на пенсию и награждении орденом "Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin" председателя Государственного информационного агентства Б.Амансарыева. Новым руководителем ведомства стал прежний главный редактор газеты "Watan" М.Газакбаев.

Заместителем председателя Государственного информационного агентства был назначен С.Какышов, а на должность главного редактора газеты "Watan" Т.Какаева.

Новыс заместителем министра торговли и внешнеэкономических связей был назначен прежний заведующий отделом Кабинета Министров Б.Гочмоллаев.

Новым заместителем председателя Государственного объединения "Türkmenhaly" стал С.Кулджанов.

За допущенные в работе недостатки был уволен министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды М.Байрамдурдыев, новым руководителем ведомства был назначен его заместитель А.Алтыев.

Далее были произведены кадровые перестановки в руководстве велаятов страны.

Вместо Д.Гелдымамедовой на пост заместителя хякима Ахалского велаята была назначена А.Топорова, работавшая заместителем хякима этрапа Ак бугдай (на ее место была назначена А.Оразова).

За допущенные в работе недостатки были уволены хяким Бахерденского этрапа Г.Аннаев (теперь его место займет его прежний заместитель Д. Ходжаев), хяким Каахкинского этрапа А.Гурбанов (новым хякимом стал П.Оразов) и хяким Бабадайханского этрапа Д.Бабаев (на его место был назначен прежний заместитель хякима Тедженского этрапа П.Ишангулыев).

От должности заместителя хякима Балканского велаята Президент освободил Д.Атаева и назначил прежнего заместителя министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Д.Ж.Аннаева.

С должности заместителя хякима этрапа Туркменбаши на другую работу был переведен О.Гурбангулыев. На эту должность назначена А.Аразмаммедова.

Также глава государства освободил от должности заместителя хякима этрапа Сердар в связи с переходом на другую работу С.Сахетова и назначил на эту должность Н.Ходжамову.

За допущенные в работе недостатки были уволены заместитель хякима этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Г.Акыев (на его место был назначен Ш.Аннаев) и заместитель хякима Болдумсазского этрапа Д.Байдаков (с назначением К.Байрамгелдиева).

С должности заместителя хякима Лебапского велаята была переведена на другую работу М.Дурдыева, на эту должность назначена Дж. Гелдымамедова.

За допущенные в работе недостатки были уволены хяким Чярджевского этрапа Дж.Машарипов (на эту должность назначен А.Розыев) и хяким этрапа Довлетли Б.Гылыджов (на эту должность назначен Э.Ачилов с освобождением его от должности заместителя хякима этого этрапа).

Также был уволен хяким Каракумского этрапа М.Гурбанмухаммедов (с назначением Б.Баллыева).

На другую работу были переведены заместитель хякима Байрамалийского этрапа Г.Атанов (на его место была назначена М.Нурклычева), заместитель хякима этрапа Огузхан А.Сейитлиев (на эту должность назначена А.Акмырадова).

ИП "ТУРКМЕНинформ"