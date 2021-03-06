В МИД Туркменистана провели переговоры с представителями ЮНЕСКО

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля в МИД Туркменистана завершились двухдневные онлайн-встречи ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамовой с главой кластерного офиса ЮНЕСКО (с резиденцией в Тегеране) Светаном Светковским и директором кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Кристой Пиккат.

Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО, приоритетными направлениями которого были названы статистика, управление водными ресурсами, цифровые технологии и спорт, как на национальном, так и региональном и международном уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"