Туркменский лидер утвердил квоты для аспирантов на текущий год

АШХАБАД, 14 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение для высших учебных заведений страны, касающееся порядка и квот по приему аспирантов в текущем году.

В частности, были утверждены квоты приема аспирантов в аспирантуру по направлениям науки, регистрации соискателей учёных степеней, а также приема ординаторов в клиническую ординатуру.

ИП "ТУРКМЕНинформ"